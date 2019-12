ANS suspende venda de 39 planos de saúde a partir desta segunda-feira (9)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu temporariamente a venda de 39 planos de saúde de 12 operadoras em todo o país. A decisão se deu a partir de reclamações dos consumidores somente no terceiro trimestre deste ano. As operadoras interditadas não podem mais vender planos a partir desta segunda-feira (9). O Monitoramento da Garantia de Atendimento acompanha o desempenho do setor.

You May Also Like