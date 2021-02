Resultado do Fies 2021.1 é divulgado nesta terça-feira (2)

Pré-selecionados devem complementar a inscrição entre 3 e 5 de fevereiro

Resultados da chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2021.1 podem ser consultados a partir dessa terça (2), no site do programa. Quem for pré-selecionado deve dar o primeiro passo para contratação do financiamento, complementando a inscrição entre os dias 3 e 5 de fevereiro.

As inscrições para o Fies, relativas ao primeiro semestre deste ano, estiveram abertas no período de 26 a 29 de janeiro e como nessa edição não foram usadas as notas do Enem de 2020, os candidatos utilizaram o desempenho do exame de 2010 a 2019.

O candidato que não for selecionado na chamada única regular do Fies entrará, automaticamente, na lista de espera e poderá ser convocado de 3 a 18 de março.

Nesta edição, puderam se candidatar quem alcançou uma nota igual ou superior a 450 pontos nas provas objetivas do Enem, não zerou a redação e integra grupo familiar com renda per capita máxima de três salários-mínimos.



Cronograma do Fies 2021.1:

Inscrição: de 26 a 29 de janeiro de 2021

• Resultado: 2 de fevereiro de 2021

• Complementação da inscrição – pré-selecionados em chamada única: de 3 a 5 de fevereiro de 2021

• Convocação por meio de lista de espera: de 3 de fevereiro até o dia 18 de março de 2021



Como funciona o Fies?

O Fies é um dos programas do governo federal voltados para brasileiros que desejam ingressar no ensino superior, mas não têm condições de arcar com os valores integrais das mensalidades do curso de interesse. Com o Fies, o governo financia toda graduação, podendo chegar a 100%, e ao concluir os estudos o estudante beneficiado precisa devolver todo o valor investido pelo governo, em parcelas conforme fixadas em contrato.

