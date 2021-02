Jovem acusado de sequestrar e arrancar cabeça das vítimas é morto pela polícia em Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Após colher diversas informações, policiais militares do município de Parauapebas na região sudeste do estado, conseguiram chegar a um suspeito de cometer vários crimes, entre eles estão dois homicídios que chocaram a população, pela forma como foram executadas as mortes.

Segundo a polícia, o criminoso sequestrava, torturava e arrancava as cabeças das vítimas.

Com informações sobre o paradeiro do criminoso, na última segunda-feira policiais do grupamento tático operacional (GTO) e da (ROCAM), ronda ostensiva com apoio de motocicletas.

Os militares foram até o local indicado, em um bairro de casas populares na cidade e ao fazerem o cerco foram recebidos a tiros pelo suspeito. O homem identificado como Edinei Rodrigues da Silva foi baleado, encaminhado ao hospital Municipal de Parauapebas, não resistiu e acabou morrendo. Apesar da menor idade, Edinei era bastante temido pela polução.

Dentro da casa onde o suspeito estava, os policiais encontraram uma arma de fabricação artesanal e uma munição calibre 36 deflagrada. Além de entorpecentes, possivelmente crack e maconha, balança de precisão, aparelho celular e uma quantia em dinheiro. Todo material foi ledavo para delegacia de Parauapebas.

Fonte: Roma News

