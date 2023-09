Rezadeira de aldeia e marido são carbonizados em Aral Moreira

Corpos carbonizados foram encontrados nesta segunda-feira

O suspeito do crime é procurado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil em toda a região; detalhes do crime, no entanto, ainda não foram revelados

Um casal de indígenas da aldeia Guassuty foi assassinado nesta segunda-feira (18) em Aral Moreira – cidade a 359 quilômetros de Campo Grande. As vítimas foram identificadas como Sebastiana, a rezadeira da comunidade e o marido dela, Rufino. Os dois tiveram os corpos carbonizados dentro da casa em que moravam.

Detalhes do crime ainda não foram revelados, mas as mortes foram confirmadas pela Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).

Segundo Tonico Benites, coordenador regional da Funai em Ponta Porã, a nhandesy da aldeia – termo que no guarani significam “nossa mãe” – foi morta dentro da casa de reza.

Ela e o marido foram queimados. Pelas imagens do local sequer é possível diferenciar os dois. Toda a casa ficou destruída pelo fogo, inclusive os instrumentos de reza.

Ainda de acordo com Tonico, a polícia já identificou o assassino. Ele conseguiu fugir após o crime e por isso, forças da Polícia Militar e da Polícia Civil cercaram a região em busca dele. “Estamos com a força policial na região, na entrada da aldeia. Cercamos as estardas e a redondeza para pegar ele”, reforçou.

estrada viatura indigenas

A identidade do assassino não foi revelada até o momento.

Fonte: Geisy Garnes / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2023/17:55:41

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com(

Curtir isso: Curtir Carregando...