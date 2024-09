Rodada de negócio focada em exportação abre inscrições para empresas que atuam com açaí, castanha e outros produtos amazônicos

(Foto: Reprodução) – Empresas do Norte podem participar de rodadas de negócios internacionais focadas em produtos da região

O programa Exporta Mais Amazônia, promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), está com inscrições abertas para a próxima rodada de negócios.

O foco é nas empresas da região Norte que produzem ou comercializam açaí, castanha do Brasil, pescados amazônicos, temperos, molhos de pimenta e geleias.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da ApexBrasil até o dia 30 de setembro. O regulamento completo está disponível no mesmo site.

Rodadas de negócios internacionais

As empresas selecionadas terão a chance de apresentar seus produtos diretamente a importadores estrangeiros. Esses compradores foram escolhidos pela ApexBrasil e serão trazidos ao Brasil para participar das reuniões.

Ao todo, 55 vagas estão sendo oferecidas para empresas que já possuem estratégias de exportação ou internacionalização. O evento acontecerá entre os dias 20 e 22 de novembro, em Belém, no Pará.

Formato dinâmico das reuniões

As rodadas de negócios seguirão um formato dinâmico, onde cada comprador estrangeiro recebe uma empresa em sua mesa. As reuniões duram 25 minutos e o tempo é controlado por um relógio digital visível para todos.

Após o término de cada reunião, a empresa troca de mesa e inicia uma nova negociação com outro comprador. Esse formato permite que as empresas realizem diversas reuniões sem sair do Brasil.

Resultados da primeira edição

A primeira rodada do Exporta Mais Amazônia ocorreu em novembro de 2023, no Acre. Nessa ocasião, mais de R$ 50 milhões foram gerados em negócios.

Importadores de 15 países participaram das negociações, que envolveram 35 empresas do Norte. Além disso, os compradores tiveram a oportunidade de conhecer a produção de produtos compatíveis com a floresta amazônica.

Objetivos do Exporta Mais Amazônia

O programa Exporta Mais Amazônia busca aumentar as exportações de setores compatíveis com a floresta amazônica. Além disso, visa promover produtos com alto valor agregado da região.

Além das rodadas de negócios, o programa também inclui visitas técnicas a cadeias produtivas e a montagem de estandes “Amazônia” em feiras internacionais. Por fim, o programa ainda se dedica a identificar entraves à exportação e propor soluções para esses desafios.

