Rússia dispara mísseis contra cidades da Ucrânia

Militares ucranianos na região de Luhansk, em 24 de fevereiro de 2022 (Foto: Anatolii Stepanov / AFP)

Putin justificou ação militar para proteger separatistas no leste e ameaçou quem tentar interferir. ONU pediu que ele recue e Biden disse que guerra será catastrófica.

É o momento mais sombrio da Europa desde a Segunda Guerra, diz União Europeia

Josep Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia, afirmou que os momentos atuais estão entre os mais sombrios desde a Segunda Guerra Mundial. (As informações são do g1)

“A União Europeia vai responder da maneira mais enérgica possível e vai concordar [em aplicar] as sanções mais duras que já implementamos”, afirmou ele.

Alexander De Croo, primeiro-ministro da Bélgica, afirmou algo semelhante: “Esse é o momento mais sombrio desde a Segunda Guerra Mundial”.

A Ucrânia pede que os aliados cortem relações diplomáticas com a Rússia, de acordo com a agência de notícias russa RIA.

“O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então, o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade”, afirmou Mourão.

Continua depois da publicidade

Polícia da Ucrânia: Rússia fez 203 ataques

A polícia da Ucrânia fez um balanço do número de ataques desde o começo do dia: foram 203. Ainda há combates em quase todo o território, de acordo com a polícia.

Segundo militares ucranianos, mísseis foram lançados da Belarus em território ucraniano (militares russos já haviam invadido a Ucrânia a partir da Belarus).

A cidade de Mariopol, no leste da Ucrânia, está sob forte bombardeio, de acordo com o conselho municipal.

O vice-ministro da Defesa da Ucrânia afirmou que no leste do país há confrontos militares intensos, e que soldados russos foram feitos prisioneiros.

Já o ministro de Defesa da Rússia, Sergey Shoigu, disse aos comandantes russos que os soldados ucranianos devem ser tratados com respeito, de acordo com a agência russa Ifax.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o exato momento em que um míssil russo atinge um depósito de armas ucraniano na região de Odessa. pic.twitter.com/HSwVO33w4z — O Antagonista (@o_antagonista) February 24, 2022

Avião militar ucraniano derrubado no sul de Kiev em 24 de fevereiro de 2022

Avião militar ucraniano derrubado no sul de Kiev em 24 de fevereiro de 2022 (Foto: Divulgação/Serviço de Emergências da Ucrânia/Via AFP)

Ativista de Moscou que convocou protestos é presa

Uma ativista de oposição na Rússia que convocou protestos contra a guerra na Ucrânia afirmou que foi detida pela polícia nesta quinta-feira (24).

Marina Litvinovich, que vive em Moscou, disse que foi detida quando estava a caminho de sua casa. Antes disso, ela já havia feito uma convocação para protestos em diversas cidades da Rússia que aconteceriam ainda nesta quinta-feira.

Veja um resumo dos últimos acontecimentos

Fumaça no aeroporto militar de Chuguyev, na região de Kharkiv, na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022 (Foto: Aris Messinis / AFP)

Ucrânia está sendo atingida por uma segunda onda de mísseis, de acordo com um assessor próximo do presidente Volodymyr Zelensky. A primeira onda de ataques ocorreu na noite de quarta-feira (em Brasília);

Há uma luta violenta pelo controle de um aeroporto militar perto de Kiev;

Ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que Putin iniciou uma invasão completa da Ucrânia e que cidades pacíficas estão sendo atacadas;

Embaixada da Ucrânia no Brasil diz que invasão é um ato de guerra; embaixada do Brasil em Kiev pede para que cidadãos brasileiros no país não saiam de casa;

Bolsas europeias e asiáticas despencam; petróleo atinge maior valor em 7 anos.

Final da Champions League, que ocorreria em São Petesburgo, deve mudar de local

A Uefa, a entidade que organiza o futebol na Europa, deve anunciar que a final da Champions League não deverá mais acontecer em São Petesburgo, como estava programado.

A invasão da Ucrânia pela Rússia tornou a organização do jogo na cidade russa inviável, de acordo com pessoas que trabalham na Uefa.

Ainda não há uma decisão sobre onde a final acontecerá.

Em um comunicado, a Uefa afirmou que o presidente da entidade convocou um encontro extraordinário no dia 25 de fevereiro.

Há uma luta violenta pelo controle de aeroporto militar perto de Kiev

Aviões de caça russo SU-35 são vistos em batalha nos céus com caças MIG-29 da Ucrânia em região próxima à Kiev. pic.twitter.com/Cq1cJAeFl1 — Renato Souza (@reporterenato) February 24, 2022

Um assessor do presidente Volodymyr Zelensky afirmou que há uma luta violenta acontecendo no aeroporto militar de Gostomel, a 23 quilômetros de Kiev.

A equipe do presidente Zelensky afirmou que acredita que soldados russos podem descer de aeronaves para invadir a região de Kiev onde ficam os prédios do governo.

Houve confrontos militares em quase toda a extensão da fronteira entre os dois países, segundo o assessor. Ele ressaltou as disputas nas regiões de Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa.

Os russos dizem algo diferente: a FSB, o serviço de segurança federal da Rússia, disse que os guardas de fronteira da Ucrânia abandonaram todos os postos na linha que divide os dois países, segundo a agência de notícias russa Interfax.

Jornal Folha do Progresso em 24/02/2022/11:01:18

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...