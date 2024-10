Safra de soja é 570 vezes mais valiosa que produção de ouro para o Brasil

23 de Estados produzem o grão no país | Foto: CNA/Wanderson Araújo/Trilux

A riqueza gerada pelo grão se espelha por todas as Regiões do território nacional.

O valor da safra de soja de 2023 do Brasil fechou em R$ 348 bilhões. A produção nacional de ouro do mesmo período foi avaliada em R$ 610 milhões. Desse modo, a colheita é 570 vezes mais valiosa que toda a extração do mineral.

Os números fazem parte de um levantamento de Oeste com dados oficiais. De acordo com as informações, o valor de qualquer uma das safras dos 110 municípios que mais produzem soja no Brasil é maior que o de toda a produção de ouro do país.

No topo da lista aparece Sorriso (MT), com a colheita com valor equivalente a 120 vezes toda a extração brasileira do mineral. Na outra ponta, está Toledo (PR), com os agricultores da cultura gerando R$ 1 milhão a mais que todo o faturamento das mineradoras de metal dourado no país. E o cultivo do grão acontece em outros 2,5 mil municípios no território nacional.

Riqueza da soja se espalha pelo Brasil

Enquanto a extração acontece somente em Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Goiás e Amapá, 23 dos 26 Estados do Brasil produzem o grão. Os três que ficam são Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte. Contudo, o trio faz parte do Nordeste — Região que responde por quase 10% de todo o valor da safra de soja do Brasil. Assim, a cultura gera riquezas em quase todo o território nacional. O grande destaque é o Centro-Oeste, responsável por metade da colheita brasileira.

Fonte: Artur Piva e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/10/2024/14:11:54

