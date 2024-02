Saiba como ter acesso a absorventes gratuitos no Pará

(Foto:Divulgação Gov Br) – DIGNIDADE MENSTRUAL

Governo Federal lançou cartilha com informações detalhadas sobre o programa que oferta o item de higiene gratuitamente pelo SUS, por meio do Farmácia Popular

Absorventes gratuitos estão sendo distribuídos para pessoas em situação vulnerabilidade em todo o país, desde o último mês de janeiro. O acesso ao item de higiene é feito via Farmácia Popular, que conta com 373 estabelecimentos habilitados para distribuição em 85 cidades do Pará. A iniciativa faz parte do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual do governo federal e visa acabar com as dificuldades trazidas pela pobreza menstrual. Nos últimos dias, foi lançada a cartilha “Programa Dignidade Menstrual – um ciclo de respeito” que está disponível no portal do Ministério da Saúde.

*Confira a cartilha

*Confira o número de farmácias credenciadas por município

O material traz informações detalhadas sobre como funciona, o passo a passo para acessar o benefício, os pré-requisitos para participar, onde e quantos absorventes podem ser retirados. O guia também explica como baixar o aplicativo Meu Sus Digital, já que é necessário gerar uma autorização dentro do app, antes de se dirigir a uma das farmácias.

Quem pode participar

Pessoas com idade entre 10 e 49 anos de idade e que estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal.

Além disso, é necessário estar em uma das seguintes situações:

Encontrar-se em situação de vulnerabilidade social extrema (renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa);

Ser estudante da rede pública de ensino e de baixa renda (meio salário mínimo);

Estar em situação de rua, sem limite de renda.

O que é necessário para retirar os absorventes

Apresentar a autorização emitida no aplicativo Meu SUS digital;

Levar documento de identidade com foto e CPF.

A quem recorrer em caso de dificuldades de acesso ao programa?

É possível obter ajuda na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Os profissionais da unidade poderão oferecer orientações e, caso necessário, imprimir a autorização do Programa Dignidade Menstrual para a pessoa interessada.

Além disso, outros canais podem ser usados para auxílio:

Disque Saúde 136;

Centros de Referência da Assistência Social – CRAS e CREAS;

Escolas da rede pública de ensino fundamental ou médio, tanto municipais, como estaduais e federais;

Centros POP, centros de acolhimento e Consultórios na Rua; e

Outros estabelecimentos públicos que atendam mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Fonte: Gov.BR e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/02/2024/07:16:46

