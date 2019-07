‘Saio transando com qualquer coisa que cruze o caminho’, diz Anitta sobre solteirice

Foto:| Divulgação -A cantora Anitta, 26, usou as redes sociais para fazer uma revelação bastante ousada. De acordo com ela, estar namorando o surfista Pedro Scooby, 30, atualmente é a melhor coisa que poderia ter acontecido. O motivo é curioso: segundo a artista, quando está solteira ela gosta de transar com qualquer coisa que cruze o seu caminho.

A declaração foi dada em espanhol. Anitta está na Colômbia divulgando seus trabalhos e participando de programas de rádio. Mas nas horas vagas ela conta que gosta de passear pela região e encontra muita gente bonita.

“Estou muito feliz que hoje tenho um namorado. Isso é incrível, porque se fosse antes, vindo para cá, que a cada lugar que você entra tem uma pessoa bonita, um cara lindo, uma mulher linda, seria louco. Não deixaria nada sem passar por mim depois de um tempo viajando pela Colômbia, porque o que foi isso”, disse.

Ela completou o raciocínio: “Vocês sabem que eu, quando estou solteira, saio transando com qualquer coisa que cruze meu caminho. Homem, mulher, cachorro. Não, cachorro não pode”, revelou.

“Então acho que foi Deus que colocou meu namorado em minha vida neste momento, para que eu fique mais tranquila”, afirmou a artista, que lança no país o single ‘Rosa’.

– Autor: (FOLHAPRESS)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...