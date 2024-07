Pré-candidato a vereador morre após ser atropelado por assaltantes em fuga, em Belém

Assalto com refém é registrado em Belém | Foto: Reprodução

Rodrigo Pamplona Beltrão pretendia disputar a uma vaga na Câmara Municipal de Cachoeira do Arari e estava em Belém para visitar a família.

Foi liberado, nesta quinta-feira (25), pelo Instituto Médico Legal (IML), o corpo do motociclista que foi atropelado por assaltantes em fuga, na Avenida Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha. Rodrigo Pamplona Beltrão, de 46 anos de idade, foi atingido pelo veículo em que os suspeitos estavam e faziam um motorista refém, na noite da última quarta-feira (24). Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O velório será realizado em uma capela particular na capital paraense e o sepultamento será feito em um cemitério particular na Região Metropolitana de Belém, nesta sexta-feira (26).

Rodrigo era servidor publico municipal em Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó, onde concorreu ao cargo de vereador, em 2020, mas não se elegeu. Este ano, pretendia disputar novamente as eleições para uma vaga na câmara municipal.

Ele estava em Belém para visitar a família. Deixou esposa e três filhos. A família pede por Justiça.

Rodrigo foi atropelado pelo veículo onde estavam quatro pessoas suspeitas que sequestraram um motorista e praticaram diversos assaltos pela Região Metropolitana de Belém, na noite da última quarta-feira (24).

A ação criminosa teria começado no bairro do 40 horas, em Ananindeua. os suspeitos foram perseguidos pela Polícia Militar e na fuga, ao percorrerem a Avenida Arthur Bernardes, bateram na moto onde estava o motociclista.

Rodrigo foi socorrido para o Hospital Metropolitano, mas não resistiu.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2024/06:37:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...