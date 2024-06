Ação da Polícia Civil resulta na maior apreensão de drogas do Amapá

Polícia Civil transportou a carga de Laranjal do Jari para Macapá — Foto: Ângelo Fernandes/Rede Amazônica

Carga com 218 quilos de skank estava dentro de um carro no município de Laranjal do Jari, no extremo sul do estado. Veículo seguiria para Santarém (PA), segundo a polícia.

Uma ação da Polícia Civil do Amapá nesta sexta-feira (21) resultou na apreensão de 218 quilos de droga do tipo skank. A carga estava dentro de um carro que seguia do município de Laranjal do Jari (AP) para Santarém (PA). Essa foi a maior apreensão de droga já realizada no Amapá.

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (Dete), com apoio da Delegacia de Laranjal do Jari.

No carro estavam três homens, que foram presos em flagrante pela polícia. Com eles foram apreendidos ainda uma pistola de 9mm, que é de uso restrito. Eles serão encaminhados para audiência de custódia.

A última grande apreensão ocorreu em 2015, em uma ação que apreendeu 155 quilos de crack.

De acordo com o Delegado Estefáno Santos, da Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (Dete), os homens estavam sendo investigados há cerca de 7 meses. A equipe aguardava o momento adequado para fazer a abordagem.

“Estávamos monitorando esse grupo criminoso e já tínhamos a informação de que eles traziam grandes quantidades de entorpecentes. Conseguimos identificar o momento em que eles saíram de Macapá em direção a Laranjal do Jari, lá eles buscaram mais dois homens e foram rumo à Santarém no PA”, disse.

Conforme Estefáno, os homens tentaram fugir inicialmente mas desistiram após a chegada da segunda viatura. O delegado disse ainda que a movimentação de transporte de drogas aumentou nessa região após a criação da nova estrada, já que a segurança nos portos foi reforçada.

“A gente percebeu que esse trânsito no Vale do Jari aumentou bastante, principalmente a partir da criação dessa nova estrada. Então esses indivíduos estão buscando essa rota alternativa já que os portos estavam sendo frequentemente fiscalizado pelas forças de segurança”, disse Estefáno.

O delegado geral de Polícia Civil no Amapá , Cezar Vieira, contou que a contribuição das delegacias e inteligências resulta no enfraquecimento do crime do estado.

“A gente percebe que hoje na estrutura da segurança pública, esse diálogo com todos os órgãos da segurança que atuam na prevenção e também na investigação dos crimes, enfraquecem a completa estrutura das organizações criminosas”, disse.

