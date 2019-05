Santarém é sede do I Encontro Regional de Educação do Pará

(Foto: Agência Brasil) – O I Encontro Regional de Educação do Pará ocorrerá nos próximos dias 23 e 24 desta semana, em Santarém, oeste do Pará. O encontro, realizado pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), com o tema “Os desafios da educação pública paraense e a garantia do direito de aprender”, tem o objetivo de apresentar os desafios e analisar formas de melhorar o atual cenário educacional no Pará.

Com índices negativos no ensino, o Pará ocupa o 5º lugar entre os estados com maior evasão escolar, além de ser o penúltimo estado brasileiro no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Entre os principais pontos a serem discutidos estão a identificação de desafios e o planejamento de ações conjuntas que possam melhorar o desempenho da educação no Estado.

Serão apresentados pelo menos 10 desafios específicos, que devem ser discutidos durante os encontros, entre eles: infraestrutura, transporte, alimentação, garantia de aprendizagem, alfabetização, bases legais, censo escolar, valorização do profissional de educação, gestão educacional e prognóstico juvenil.

O evento é voltado para gestores de URE (Unidade Regional Seduc na Escola), diretores e técnicos de escolas, prefeitos e secretários municipais de Educação, além de conselheiros escolares de 21 municípios do oeste paraense. O Encontro ainda será realizado em Breves (Arquipélago do Marajó), Bragança (nordeste), Altamira (oeste) e Belém (Região Metropolitana), das 8 às 18h, no dia 23, e das 8 às 12 h, no dia 24.

