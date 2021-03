Santarena é contemplada com o prêmio Casa Eficiente da Equatorial Energia Pará*

A inscrição na promoção foi feita logo após a cliente ter solicitada ligação nova para a casa onde passaria a morar com o marido e o filho (Foto:Divulgação)

Foi durante uma manhã chuvosa que a santarena Elen Mazzochi recebeu da equipe da Equatorial Energia Pará, o montante de R$ 12 mil, referente ao Casa Eficiente, um dos 64 prêmios que vem sendo sorteados pela promoção Energia em Dia.

O dinheiro será destinado para a implantação de placa solar, que ajudará no baixo consumo de energia elétrica e na troca de equipamentos elétricos ineficientes, da residência da cliente.

A autônoma de 31 anos, mora no bairro Diamantino, zona central do município, e ficou feliz ao ser sorteada. “Eu achava que era apenas mais um daqueles sorteios que a gente se inscreve, mas que nunca sabe nem o resultado. Pela primeira vez, fui contemplada sem contar com sorte, mas com a credibilidade de uma empresa que, além de oferecer um serviço essencial, nos dá a oportunidade de vivermos de forma digna dentro de casa”, comemora.

A promoção teve início em junho de 2020, em todo o estado do Pará, com o intuito de contemplar clientes residenciais, que estão em dia com a distribuidora. O encerramento está previsto para o dia 30 de junho deste ano, quando será sorteado um carro zero no valor de R$ 37 mil.

De acordo com o gerente de relacionamento com o cliente, Arthur Oliveira, a Equatorial tem ampliado as oportunidades para os clientes participarem da promoção através das ações de negociação de débitos. “Diversas ações estão sendo realizadas no Estado para garantir a adimplência dos consumidores. Uma das facilidades mais procuradas é a ferramenta de negociação disponível no site da empresa: www.equatorialenergia.com.br, onde o cliente pode fazer negociação de forma rápida e segura”, explica.

Cadastro

Para concorrer aos prêmios, basta realizar o cadastro no site https://energiaemdia.equatorialenergia.com.br/ ou no www.equatorialenergia.com.br. Após se cadastrar, o cliente recebe um número da sorte para concorrer à promoção. É possível garantir mais chances de participação, pois há formas de ganhar números da sorte extras. Basta que o participante preencha o campo de e-mail no cadastro pessoal ou seja cadastrado na tarifa social. Também têm mais chance os clientes que, durante o cadastro, selecionarem as opções de receber faturas por e-mail ou pagamento da conta via débito automático.

A promoção Energia em Dia é autorizada pelo SECAP nº 04.008156/2020, consulte o regulamento completo no site da promoção.

