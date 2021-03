Marituba e Belém têm negociação de débitos da Equatorial nesta semana

(Foto:Reprodução) – O trabalho tem objetivo de oferecer mais flexibilidade para que o cliente consiga se manter adimplente com suas contas

Entre os dias 9 e 12 de março, a Equatorial Energia Pará volta a atender de forma itinerante os moradores da cidade de Belém e Marituba, através das ações do Projeto E + Comunidade. Os serviços de negociação de débitos, troca de lâmpadas e inscrição no programa tarifa social de energia, estarão disponíveis. Em Belém, a ação será realizada no bairro da Sacramenta, na Igreja evangélica Assembleia de Deus. Em Marituba, o serviço acontecerá no bairro São Francisco.

Será possível realizar a negociação de débitos para clientes residenciais que possuem mais de 03 (três) faturas em atraso. Para solicitar o serviço o titular da conta contrato deve levar seus documentos pessoais para realizar a negociação. Os serviços de cadastro na tarifa social de energia elétrica, beneficiam as famílias consideradas baixa renda, moradores e trabalhadores rurais, com descontos nas contas de luz. Para ter acesso ao cadastro nas tarifas, os clientes devem estar munidos com RG, CPF e Número de Inscrição Social (NIS) válido.

Lâmpadas de LED – O cliente que participar das ações poderá trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, considerada até 85% mais econômica. No ato da troca é necessário apresentar a última conta de luz quitada, CPF, RG e entregar as lâmpadas que estavam em uso

A empresa destaca que os eventos cumprirão todas as normas de segurança sanitária. Os colaboradores estarão com os equipamentos de proteção, como álcool em gel, máscaras e todos os objetos que forem utilizados nos atendimentos serão higienizados. Tudo será organizado para que seja dado o distanciamento necessário para combater a disseminação do coronavírus.

Bairro Sacramenta

Período: 09, 10, 11 e 12 de março

Local: Igreja evangélica assembleia de Deus, na Rua do Canal São Joaquim N° 08 – Esquina com a travessa alferes costa – Bairro Da Sacramenta – Belém

Horário: 08h30 às 12h

Bairro São Francisco

Período: 09, 10, 11 e 12 de março

Local: Centro social Educacional e Profissionalizante dos moradores do bairro são Francisco, na Quinta rua – primeira travessa – N° 10 Bairro são Francisco – Marituba

Horário: 08h30 às 12h

Fonte:Equatorial Ascom

