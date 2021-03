Bebê nasce com mais de 5kg em maternidade de Barcarena, no interior do Pará

Isaque nasceu pesando 5,170 kg e com 54 centímetros. Segundo Natália Cunha, enfermeira obstetra que participou do parto, ele é o maior bebê já nascido do hospital desde a sua inauguração, em 2018. “Já tivemos bebês grandes, porém Isaque tem mais de 5kg e nasceu em parto normal. É o maior recém-nascido que tivemos!”, celebra a profissional.

O médico ginecologista, Anderson da Silva, explica que essa faixa de peso é incomum. “Esse peso equivale a uma criança de dois meses de vida”, destaca.

A mãe, que tem outros três filhos que também nasceram grandes, o tamanho de Isaque superou as expectativas, sendo de uma grande surpresa para todos.

“Quando completei 36 semanas, fiz uma ultrassom e ele já estava grande. Nas últimas semanas, próximo ao parto, eu estava com dificuldades para tudo, andar, sentar, comer. Quando completou 40 semanas ele veio, enorme e bochechudo. Eu não esperava ser tão grande!”, disse a mãe.

Sandra comenta que toda a família está ansiosa para conhecer o “pequeno gigante”. “Agora, os irmãos vão conhecê-lo. Fizeram placas e decoraram todo o quarto para receber o Isaque. Mais um grandão para a família”, acrescenta a mãe.

Devido o bebê ser grande para a idade gestacional, ele permanecerá sendo acompanhado por pediatra e endocrinologista no HMIB para consultas regulares e exames.

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan está localizado a 114 km distante da capital Belém. Mantido pelo Governo do Estado e gerenciado pela Pró-Saúde desde a sua inauguração, em dois anos de funcionamento já realizou mais de 3 mil partos e cerca de 165 mil atendimentos, entre consultas, internações, exames e cirurgias.

A unidade é referência no atendimento de média e alta complexidades para gestantes e bebês de 11 municípios do Baixo Tocantins. O HMIB presta um atendimento 100% gratuito por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).