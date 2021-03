Grêmio vence o Ayacucho, garante a classificação e vai enfrentar equatorianos na Pré-Libertadores

Pelo jogo de volta da segunda fase da Pré-Libertadores, o Grêmio venceu o Ayacucho por 2 a 1, de virada, na noite desta terça-feira, em partida realizada no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, por conta da restrição de entrada de brasileiros no Peru.

Com o resultado, o Tricolor avançou na competição, já que goleou por 6 a 1 no duelo de ida, em Porto Alegre.

Em função do acúmulo de jogos e pela vitória conquistada no primeiro embate, o time gaúcho entrou em campo apenas com reservas. Com isso, a equipe peruana abriu o placar com Leandro Sosa aos 39 do primeiro tempo, mas Ferreira empatou no minuto seguinte. No fim da segunda etapa, Ricardinho sacramentou a virada.

Agora, o Grêmio vai enfrentar o Independiente del Valle na terceira e última fase da Pré-Libertadores. Também nesta terça-feira, o clube equatoriano goleou o Unión Española, do Chile, por 6 a 2, e garantiu a classificação após ter perdido o jogo de ida por 1 a 0.

O jogo – O Ayacucho foi quem criou a primeira oportunidade da partida, em um chute de fora da área de Carranza que foi defendido por Brenno. A resposta gremista veio com Guilherme Azevedo, em chute forte no meio do gol.

Aos 39 minutos, a equipe mandante abriu o placar. Após cruzamento de Ardiles, Leandro Sosa tabelou meio que sem querer com Quina e, livre, bateu colocado para superar Brenno. A vantagem, no entanto, durou apenas um minuto, já que Ferreira empatou na sequência, depois de deixar dois marcadores no chão e chutar no canto esquerdo de Espinoza.

No segundo tempo, o Grêmio pouco chegou ao ataque, enquanto o Ayacucho tentava criar oportunidades, mas sem qualidade. Brenno precisou aparecer em arremates de Ardiles e Mendieta, enquanto Quina tirou tinta da trave em cobrança de falta.

No fim do confronto, Ricardinho garantiu a vitória do Tricolor gaúcho. O jovem atacante aproveitou o cruzamento de Ruan para finalizar e balançar as redes.

Fonte:Gazeta Esportiva

