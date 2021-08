Santos perde para o Libertad no Paraguai e está eliminado da Sul-Americana

O Santos perdeu por 1 a 0 para o Libertad (PAR) na noite desta quinta-feira, em Assunção, e está eliminado da Copa Sul-Americana.

Depois de vencer por 2 a 1 na Vila Belmiro, o Peixe jogou mal no Paraguai e foi derrotado com gol de Ferreira, ainda no primeiro tempo. O Libertad avançou pelo gol fora de casa.

Na semifinal, o Libertad enfrentará o Red Bull Bragantino. Na outra chave, o Athletico medirá forças com o Peñarol (URU).

Fora da Sula, o Santos voltará a campo para enfrentar o Internacional no domingo, na Vila, pela rodada 17 do Campeonato Brasileiro. O Peixe ainda está na Copa do Brasil e enfrentará o Athletico nas quartas.

O jogo – Depois de vencer por 2 a 1 na Vila Belmiro, o Santos começou o jogo com uma postura defensiva em Assunção. O Peixe ficou atrás da linha da bola e não conseguiu marcar bem o Libertad.

Aos 13 minutos, Luiz Felipe vacilou no primeiro pau, Barboza cabeceou, João Paulo espalmou e Ferreira se antecipou a Felipe Jonatan para empurrar. 1 a 0.

A partir daí, o Peixe ficou com a bola e nada criou. Nenhuma finalização em 48 minutos. Confortável em campo, o Libertad ainda assustou em contra-ataques.

O técnico Fernando Diniz voltou com o centroavante Marcos Leonardo na vaga do meia Gabriel Pirani. E logo aos dois minutos, Marcos recebeu cruzamento de Madson e cabeceou no travessão.

Aos 10 minutos, após nova falha defensiva de Felipe Jonatan, Melgarejo saiu cara a cara com o goleiro João Paulo e foi travado na hora H por Luiz Felipe. No minuto 19, Jean Mota errou no ataque e cedeu contra-ataque. Melgarejo, de novo ele, recebeu pela esquerda e bateu forte para bonita defesa de João Paulo.

Diniz mexeu no time e botou outros dois atacantes – Ângelo e Bruno Marques -, mas o Santos seguiu sem criatividade alguma. O Libertad marcou bem e continuou perigoso nos contra-ataques. Aos 35 minutos, o Libertad chegou de novo. Melgarejo deu um peixinho quase na pequena área e João Paulo se esticou todo para espalmar.

Nos minutos finais, o Libertad administrou a vantagem para vencer merecidamente. O Santos está eliminado com justiça da Copa Sul-Americana.

Por:Gazeta Esportiva

