Polícia Federal cumpre mandados de buscas em endereços de Sérgio Reis e de deputado; outro é em Mato Grosso

A Polícia Federal cumpre, neste momento mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, apurando o eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a Democracia, o Estado de Direito e suas Instituições, bem como contra os membros dos Poderes.

Os mandados, solicitados pela Procuradoria Geral da República, foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes e um deles é em Mato Grosso – não foi informada a cidade é quem está sendo investigado. Os demais estão sendo cumpridos em Santa Catarina (6 ordens), São Paulo (2), Rio de Janeiro (1), Distrito Federal (1), Ceará (1) e Paraná (1).

Um deputado federal está entre os alvos. Segundo a Folha de São Paulo, seria Otoni de Paula (PSC-RJ), aliado do presidente Bolsonaro, e buscas também estariam sendo feitas em endereços do cantor Sérgio Reis que, recentemente, fez discurso defendendo fechamento do STF e reforça a mobilização para os atos do dia 7 de setembro, em Brasília. O manifesto também será em apoio a Bolsonaro.

Por:Só Notícias (foto: arquivo/assessoria)

