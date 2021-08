Fluminense empata com o Barcelona-EQU fora de casa e é eliminado da Libertadores

Jogando no Estádio Monumental de Barcelona, em Guayaquil, o Barcelona segurou o Fluminense e se classificou para as semifinais da Copa Libertadores. O time equatoriano empatou em casa com o Tricolor por 1 a 1 fez valer o bom resultado obtido na ida, no Maracanã, onde as duas equipes empataram por 2 a 2.

Com o resultado o time equatoriano vai ser um intruso em uma semifinal de brasileiros. O Flamengo será seu próximo rival. Palmeiras e Atlético-MG brigam na outra chave.

Roger Machado surpreendeu na escalação colocando Paulo Henrique Ganso no time, tentando dar maior poder de criação ao time. Não foi apenas por isso, mas a forma como o treinador armou o Tricolor foi eficiente no primeiro tempo, quando o time brasileiro dominou as ações.

Com menos de 15 minutos o Fluminense já tinha tido duas chances. Aos cinco minutos Fred chutou para fora. Já aos 14 minutos Luiz Henrique bateu sobre o gol, levando muito perigo ao goleiro Burrai.

O Barcelona não conseguia ficar muito com a bola e nem jogar no campo do Fluminense. Assim o Tricolor alugava o campo do rival, mas encontrava um certo congestionamento. Assim os lances de perigo eram raros.

Aos 40 minutos Ganso quase marcou um golaço de bicicleta, mas Burrai fez boa defesa. Para azar do atleta ele se lesionou na jogada e teve que deixar o gramado para a entrada de Cazares. Dois minutos depois Samuel Xavier quase marcou em chute cruzado, mas o goleiro salvou outra vez.

No primeiro ataque do Fluminense no segundo tempo Riveros acertou uma cotovelada no peito de Fred dentro da área. Mas o árbitro uruguaio Esteban Ostojich ignorou o lance. Além disso o VAR nem o alertou para desespero do artilheiro.

Fred porém quase deu o troco aos seis minutos. Após cruzamento de Yago ele quase cabeceou para o fundo da rede, mas a bola foi para fora. Dois minutos depois o Barcelona quase inaugurou o marcador em um chute de fora da área de Damián Díaz, que raspou a trave direita.

O Barcelona chegou ao gol aos 28 minutos. Hoyos lançou Mastriani. A zaga parou pedindo impedimento que não existiu e o atacante teve o trabalho apenas de deslocar o goleiro brasileiro.

O Fluminense depois disso tentou o ataque na base da empolgação e da raça. Mas o nervosismo atrapalhou ainda mais. Mesmo assim no último lance do jogo o VAR acusou pênalti de Riveros em Luccas Claro. Fred cobrou e empatou. Mas já era tarde.

Agora o Fluminense volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira o Tricolor recebe o Atlético-MG. As duas equipes duelam a partir das 20h(de Brasília) no Estádio em São Januário, no Rio de Janeiro.

