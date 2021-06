Santos vence o Cianorte novamente e avança às oitavas de final da Copa do Brasil

O Santos venceu o Cianorte por 1 a 0 na tarde desta terça-feira, na Vila Belmiro, e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. O gol foi marcado por Marcos Guilherme.

O Peixe jogou tranquilo após o resultado de 2 a 0 no Paraná. Com intensidade menor, o Alvinegro criou menos e quase nada sofreu na defesa para chegar ao 3 a 0 no agregado.

O Santos alcançou a terceira vitória consecutiva pela primeira vez na temporada. E a classificação também representa R$ 2,7 milhões aos cofres do clube.

O Peixe voltará a campo para enfrentar o Juventude, sábado, novamente na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Cianorte foca agora na Série D.

O Santos dominou novamente o Cianorte, mas desta vez criou menos. Com intensidade menor após o 2 a 0 no Paraná, o Peixe criou poucas chances claras no primeiro tempo. Com dificuldade para fazer o goleiro Bruno trabalhar, o Alvinegro abriu o placar em jogada individual de Marcos Guilherme. Ele recebeu pela ponta esquerda, cortou para dentro e acertou lindo chute de fora da área aos 25 minutos. Um golaço.

No minuto 39, Gabriel Pirani arrancou no mano a mano, não tocou para Kaio Jorge e perdeu a bola. Era uma enorme oportunidade para o Santos ampliar. Enquanto isso, o Cianorte quase nada fez.

A primeira chance da etapa final foi do Cianorte. Léo Porto acionou Buba entre os zagueiros e a finalização dos visitantes parou em grande defesa do goleiro John. O Santos só ficou perto do segundo gol aos 17 minutos. Kaio Jorge driblou Bruno, mas perdeu ângulo. Na sequência, Marcos Guilherme parou no goleiro do Cianorte.

Aos 24, Kaio Jorge puxou contra-ataque em velocidade e deixou Marcos Guilherme na cara do gol. O meia-atacante, porém, bateu fraco e parou no goleiro Bruno. No minuto 26, Kaio recebeu na entrada da área e finalizou por cima.

O Santos seguiu desperdiçando chances claras. Quando o placar marcava 34 minutos jogados, Marcos Leonardo acionou Vinicius Balieiro e o volante invadiu a área sozinho e chutou para defesa de Bruno. Aos 46, Buba obrigou John a fazer bonita intervenção.

No fim das contas, vitória merecida do Santos. E que só não foi maior pela pontaria ruim e boa atuação do goleiro Bruno.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ivan Storti/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...