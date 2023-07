São Paulo pressiona, mas empata com o Bahia e perde chance de entrar no G4 do Brasileirão

O São Paulo pressionou, mas não conseguiu sair do 0 a 0 com o Bahia, neste domingo, em pleno Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grande nome do embate foi o goleiro Marcos Felipe, que realizou diversas defesas para segurar o placar.

Com o resultado, o Tricolor Paulista desperdiçou a chance de voltar ao G4 do torneio. O time está na oitava colocação, com 26 pontos, dois a menos que o Fluminense, que abre a zona de classificação à Libertadores. O Tricolor Baiano segue em 17º, agora com 15.

Na próxima rodada, o São Paulo encara o Atlético-MG. O embate está marcado para domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi. No mesmo dia, mas às 18h30, o Bahia recebe o América-MG.

Antes disso, no entanto, o Tricolor Paulista volta as suas atenções para a Sul-Americana. Na quinta-feira, o time enfrenta o San Lorenzo, na Argentina, pela partida de ida das oitavas de final. A bola rola no gramado do El Nuevo Gasómetro a partir das 19 horas.

Empurrado pela torcida, o São Paulo começou a partida pressionando. Com menos de um minuto, Caio Paulista desceu pela esquerda e cruzou para Rodrigo Nestor, que cabeceou para a defesa de Marcos Felipe.

Aos 10, a jogada se repetiu. Desta vez, porém, o lateral cruzou rasteiro. O volante tentou o chute de primeira, mas parou em ótima intervenção do goleiro visitante. Na sequência, o camisa 11 teve outra chance. Ele recebeu ótimo passe na área, cortou a marcação e soltou uma pancada na trave.

Com 20 minutos, foi a vez de Nestor servir os companheiros. O volante achou grande lançamento para David, que disparou sozinho até a área e finalizou em cima de Marcos Felipe. O goleiro voltou a trabalhar no lance seguinte em arremate de Caio Paulista.

Cinco minutos depois, o Bahia respondeu. Rezende puxou ótimo contra-ataque pelo meio e achou Matheus Bahia na ponta esquerda. O lateral emendou uma bomba que passou perto do travessão. Instantes depois, Ademir fez jogada individual pela direita, cortou para o meio e assustou em chute cruzado.

Já aos 32, o São Paulo teve uma chance de ouro para abrir o placar. Marcos Felipe errou na saída de bola e deu nos pés de Juan, que deixou na medida para David. Sozinho na área, o atacante buscou o canto, mas mandou pelo lado.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Tricolor seguiu em cima. Aos 41, Rafinha foi acionado na ponta direita e tentou mandar direto para o gol. Atento, o goleiro espalmou para fora. Na sequência, Nestor recebeu de David e obrigou o arqueiro a buscar a bola no cantinho.

Na volta do intervalo, o São Paulo manteve a pressão. Com seis minutos, Alison tocou para Rodrigo Nestor, que encontrou grande passe para Juan. O atacante saiu livre na área e, cara a cara com Marcos Felipe, chutou em cima do goleiro.

Aos 10, o zagueiro Beraldo se arriscou no ataque e bateu rasteiro para mais uma intervenção do camisa 22 do Tricolor Baiano. E o goleiro estava em uma manhã inspirada. Aos 17, ele apareceu muito bem para salvar o Bahia em finalização à queima roupa de Caio Paulista.

Do outro lado, o Bahia até chegou a balançar as redes aos 20 minutos. Cauly recuperou a bola no ataque e cruzou para Jacaré completar para o gol. O atacante, porém, estava em posição irregular.

Nos minutos seguintes, o São Paulo seguiu rondando a área dos rivais, mas encontrou mais dificuldades para achar espaços. Aos 45, Arboleda aproveitou o desvio de Pato e tentou de cabeça. Marcos Felipe espalmou para salvar o Bahia e garantir o empate.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Rubens Chiri/assessoria) / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...