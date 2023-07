Botafogo goleia o Coritiba e conquista o primeiro turno do Brasileirão

O Botafogo é o campeão simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com um futebol envolvente, o Glorioso atropelou o Coritiba por 4 a 1 na tarde deste domingo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 17ª rodada.

O time, que não perde desde junho, lidera com 43 pontos. Gustavo Sauer (2) e Tiquinho Soares (2) anotaram os gols do jogo. Já Bruno Gomes descontou para o Coxa, estacionado nos 14 pontos e na zona de rebaixamento.

A partida começou com um ritmo eletrizante. Logo aos dois minutos o Botafogo abriu o placar. Víctor Sá foi ao fundo e cruzou, a zaga rebateu, Gustavo Sauer pegou o rebote e mandou a bomba para marcar um belo gol. Mas ainda viria o golaço do jogo aos oito minutos, e foi o de empate do Coritiba. Após lançamento para o ataque, Sampaio e Diogo Oliveira disputaram no alto, a bola sobrou para Bruno Gomes, que percebeu Lucas Perri adiantado e encobriu o goleiro.

Com os lances iniciais em ritmo rápido tendo passado, os dois times então conseguiram começar a colocar em prática seus estilos de jogo. O Botafogo tocava a bola em velocidade tentando encontrar espaço na defesa do Coritiba. Por outro lado o time paranaense tentava forçar o Glorioso ao erro.

O Coritiba, com marcação intensa, chegou ao gol, mas ele foi anulado com a ajuda do VAR aos 34 minutos. Diogo Oliveira recuperou a bola ao cometer falta em Tchê Tchê, Andrey recebeu na esquerda e rolou para o complemento certo de Robson. Após ser chamado pelo árbitro de vídeo, Joao Vitor Gobi anulou o lance.

Mal o Botafogo respirava aliviado, o líder do Brasileirão chegou ao segundo gol, aos 36 minutos. Gustavo Sauer cobrou escanteio e Tiquinho Soares se antecipou à zaga para estufar as redes de cabeça.

Quando tudo indicava que as emoções tinha acabado na etapa inicial, o Botafogo ampliou aos 47 minutos. Víctor Sá fez grande jogada pela esquerda, deixando Natanael tonto no lance. O ponta cruzou para trás e Gustavo Sauer chutou tão forte, que o goleiro Gabriel Vasconcelos ainda tocou na bola antes dela entrar.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Vitor Silva/assessoria)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2023/05:25:27

