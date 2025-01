Força Nacional terá permanência prorrogada na Terra Indígena Alto Rio Guamá, no Pará

A operação, realizada em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), prevê ações planejadas para a segurança das comunidades e a manutenção da ordem. (Reprodução)

A determinação tem como objetivo garantir a preservação da ordem pública e a proteção das comunidades indígenas e do patrimônio local.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) autorizou, por meio da Portaria Nº 862/2025, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 24, a prorrogação da atuação da Força Nacional de Segurança Pública na Terra Indígena Alto Rio Guamá, no Pará. A medida, que estende o apoio por mais 90 dias, entre 29 de janeiro e 28 de abril de 2025, tem como objetivo garantir a preservação da ordem pública e a proteção das comunidades indígenas e do patrimônio local.

Localizada nos municípios paraenses de Santa Luzia do Pará, Nova Esperança do Piriá e Paragominas, a Terra Indígena Alto Rio Guamá abrange uma área de 280 mil hectares e é habitada por cerca de 2,5 mil indígenas, das etnias Tembé, Timbira e Ka’apor. Reconhecida em 1945, a homologação da TI ocorreu apenas em 1993, tornando-se importante para a proteção dos povos originários da região.

A operação, realizada em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), prevê ações planejadas para a segurança das comunidades e a manutenção da ordem. O governo do estado deverá fornecer suporte logístico para a Força Nacional, enquanto o contingente a ser utilizado será definido pelo MJSP.

A mesma edição do Diário Oficial trouxe ainda a publicação da Portaria Nº 861/2025, que prorroga por 90 dias a atuação da Força Nacional em Foz do Iguaçu (PR), onde presta apoio ao Centro Integrado de Operações de Fronteira (CIOF). Ambas as portarias foram assinadas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2025/07:41:46

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...