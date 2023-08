Ação conjunta flagra trabalho infantil na colheita do açaí em cidades do Pará

(Foto: Reprodução) – A agilidade no processo de colheita do açaí esconde uma realidade criminosa. Flagrantes de uma operação de agentes federais constataram crianças e adolescentes se arriscando na cadeia produtiva do fruto.

No Pará, uma operação feita entre os dias 24 e 29 de julho fez flagrantes dessa prática em Abaetetuba, Cametá, Igarapé-miri e Mocajuba, no nordeste paraense.

A constatação ocorreu após operação conjunta da Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Polícia Rodoviária Federal.

Durante a operação também foi identificado que as comunidades que trabalham exclusivamente com a coleta de açaí não usam equipamentos de segurança e não têm acesso a soro antiofídico, medicamento básico em caso de acidentes com serpentes.

Em 2022, o açaí figurou no cadastro de cadeias produtivas ligadas ao trabalho infantil, segundo diagnóstico conjunto do Instituto Peabiru e Fundacentro.

Nas cidades consideradas maiores produtoras de açaí, parte dos reflexos também estão na educação.

“Nós temos uma gravidade em relação ao trabalho infantil nas ilhas que é a ausencias das escolas no período de safra por vários meses e isso significa um prejuízo muito grande”, diz Margaret Carvalho, Procuradora Regional do Trabalho.

Uma prática considerada cultural, mas que mancha a imagem de sustentabilidade do fruto.

“A gente está falando de produtos que alcançam o mercado internacional mas que hoje estão numa lógica que uma família que tirava pro seu sustento precisa tirar pra atender essa demanda. Então se eu preciso aumentar a minha produtividade é lógico que eles vão envolver os mais jovens nesse processo”, afirma o sociólogo Manoel Potiguar.

O resultado das fiscalizações foi apresentado durante uma reunião com representantes dos municípios visitados e de secretarias estaduais. O objetivo é construir soluções sustentáveis para a atividade que consta na lista das piores formas de trabalho infantil.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2023/14:58:32

