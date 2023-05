Grêmio vence Internacional no Brasileirão com golaço de Luiz Suárez

Neste domingo, o Grêmio venceu o Internacional, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, por 3 a 1, e ampliou a pressão sobre o técnico Mano Menezes. Os gols do Gre-Nal, disputado na Arena Grêmio, foram marcados por Suárez, Villasanti e Bitello. O Colorado diminuiu com Johnny.

Com o triunfo, o Tricolor subiu para a décima colocação, com 11 pontos. No próximo compromisso pelo torneio, o time enfrenta o Athletico-PR, no próximo sábado, às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada.

Do outro lado, o Internacional aumentou a sequência negativa na temporada para seis jogos sem vencer, sendo quatro pelo Brasileirão. Com isso, o time ocupa a 15ª posição, com sete pontos, dois de desvantagem para o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, o Corinthians.

Na próxima rodada, o Colorado encara o Bahia no próximo domingo, às 16h, no Estádio Beira-Rio. Antes, os comandados de Mano Menezes entram em campo pela fase de grupos da Libertadores, frente ao Metropolitanos, nessa quinta-feira, às 21h, na Venezuela.

Logo no começo da partida, o Internacional quase marcou. O meio-campista Johnny. tabelou com Luiz Adriano e finalizou no travessão. Na sequência, aos seis minutos, Suárez inaugurou o marcador para o Grêmio. O centroavante arriscou de fora da área e marcou um golaço.

Posteriormente, o Tricolor ampliou a vantagem dos mandantes. Aos 30 minutos, Villasanti errou passe, mas Campanharo devolveu para o paraguaio, que contou com a falha de Thaun, para estufar as redes.

No início da segunda etapa, Kahneman deu uma entrada em Pedro Henrique, tomou o segundo amarelo e deixou o Grêmio com um a menos. Com vantagem numérica, o Internacional partiu para cima do rival. Porém, não conseguiu levar perigo à meta adversária.

Em contra-ataque, os comandados de Renato Gaúcho aumentaram a vantagem. O atacante Suárez arrancou e acionou Bitello, que marcou o terceiro dos mandantes. No final da partida, Wanderson invadiu a área e chutou para defesa de Breno. Aos 41 minutos, em cobrança de escanteio,Johnny diminuiu para o Internacional.

Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria)

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 22/05/2023/05:49:49

