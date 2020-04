Seap deflagra ‘Operação Cronos’ em unidades prisionais da RMB

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nas unidades, agentes de segurança pública promovem rondas nas áreas externas e acompanhamento aéreo a fim de evitar possíveis motins, rebeliões, fugas e resgates. Ao todo, segundo a Seap, a operação conta com um efetivo de mais de 200 policiais e agentes prisionais, divididos em 80 viaturas. As equipes estão planejadas para atuar em bairros da capital, além de Ananindeua, Marituba, Santa Izabel, Mosqueiro e Castanhal.

Nesta sexta-feira (17), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realiza a operação ostensiva ‘Cronos’. A ação será realizada nas unidades prisionais da região Metropolitana de Belém. De acordo com a Seap, o objetivo da operação é promover a ampliação do controle e segurança em casas penais do estado.

You May Also Like