PRF apreende 88 metros cúbicos de madeira ilegal em Dom Eliseu

(Foto:Reprodução) – Dois condutores foram autuados por crimes ambientais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na última quinta-feira (16), 88 metros cúbicos de madeira ilegal no município de Dom Eliseu, no nordeste do Pará, em duas abordagens. A apreensão foi realizada durante ação de fiscalização na rodovia BR 010.

Segundo relatório da PRF, foram abordados dois caminhões que transportavam madeira de forma ilegal no trecho fiscalizado.

O primeiro caminhão transportava a madeira sem nenhuma documentação. Ao ser questionado pela equipe da PRF, o condutor informou inicialmente que transportava soja. A informação falsa foi descoberta após averiguação feita pelos policiais. .

O segundo condutor apresentou uma documentação que não correspondia com a carga transportada. A volumetria do produto deslocado no interior do veículo era diferente da quantidade declarada na documentação.

Os dois motoristas foram autuados por crimes ambientais e encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de Dom Eliseu, assinaram o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e se comprometeram a comparecer em juízo quando solicitados. Toda carga apreendida foi encaminhada ao Órgão Ambiental do município para medidas administrativas.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...