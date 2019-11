Secretaria de Estado de Meio Ambiente abre vagas com remuneração de R$ 2.809,37 a partir desta terça

Entre as profissões contempladas estão meteorologia, engenharia sanitária, agronomia e engenharia florestal (Foto:Google Street View)

Semas também disponibiliza oportunidades para assistente administrativo, motorista e auxiliar operacional, com vencimento base de R$ 998,00

A partir desta terça-feira (12), estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para preenchimento de vagas na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Entre os cargos estão os de técnico em gestão de meio ambiente (meteorologia, engenharia sanitária, agronomia, engenharia florestal, engenharia ambiental, engenharia de minas, engenharia elétrica, engenharia química, ciências sociais, ciências biológicas, geologia) e técnico em gestão pública (administração e comunicação social), com remuneração de R$ 2.809,37, mais benefícios. Também haverá oportunidades para assistente administrativo, motorista e auxiliar operacional, com vencimento base de R$ 998,00, mais benefícios. As informações foram publicadas no Diário Oficial desta segunda-feira (11).

Conforme o extrato do edital, assinado pela secretária adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias, Andréa Maués, a contratação temporária se dará no município de Belém e nos núcleos regionais de Gestão e Regularidade Ambiental/NURE, dos municípios de Altamira, Marabá, Paragominas, Redenção, Santarém e Itaituba.

As inscrições, que começam nesta terça, são gratuitas e vão até às 23h59min do dia 16 de novembro de 2019, devendo ser feitas, exclusivamente, na página do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do Pará (Sipros). Outras informações, inclusive sobre as vagas oferecidas, serão divulgadas no inteiro teor do edital.

Por:Redação Integrada

11.11.19 9h55

