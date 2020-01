Secretaria de meio ambiente apreende mais de 8 toneladas de peixes em Óbidos

Jaraqui usado para cobrir carga de pirarucu foi descartado no lixo porque já estava estragado — Foto: Sema Óbidos/Divulgação

Cerca de 1,5 tonelada foi descartada porque estava imprópria para consumo humano.

Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) de Óbidos, no oeste do Pará, apreenderam nesta quarta-feira (22), mais de 8 toneladas de pescado irregular. O produto estava sendo transportado em uma embarcação que tinha como destino o município de Santarém.

Segundo informações do secretário adjunto de meio ambiente, Ednildo Queiroz, por volta das 02h30 de hoje, a embarcação Thaiane Mireli foi abordada pela fiscalização da Sema. A princípio, o responsável pela embarcação disse que a carga transportada era apenas de jaraqui, cerca de 4,5 toneladas.

O jaraqui não está no defeso, mas a embarcação não tinha a Guia de Transporte, documento necessário para levar o pescado de um estado para o outro. A embarcação havia partido de Manacapuru, no estado do Amazonas, para o estado do Pará.

“Primeiro o responsável pela embarcação disse que estava transportando 4 toneladas de jaraqui. Ficamos desconfiados e quando fomos fazer a conferência constatamos que havia pirarucu na carga. Ao todo, era uma tonelada e meia de jaraqui e cerca de 8 toneladas de pirarucu já salgado”, contou Ednildo Queiroz.

Ainda segundo Ednildo, o jaraqui já estava estragado, foi necessário dar perdimento e descartar cerca de 1,5 tonelada. Já às 8 toneladas de pirarucu foram avaliadas pela Vigilância sanitária que deu aval para doação à comunidade obidense.

