Secretaria Penitenciária reforça segurança nas casas penais durante o carnaval

As rondas incluem também o Complexo Penitenciário de Marituba, Centro de Recuperação do Coqueiro (CRC), Centro de Triagem Metropolitano II (CTM II), Centro de Reeducação Feminino (CRF) e Centro de Recuperação de Mosqueiro (CRCO).

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que reforçou a segurança das casas penais paraense durante o feriado de carnaval no Pará. A Seap intensificou as rondas em centrais de triagem e centros de recuperação desde o sábado (22). A operação seguirá até a próxima quarta-feira (26).

