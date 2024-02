MPPA cobra realização de concurso público em prefeitura do Pará

Conforme levantamentos, até 2023, haviam mais de 4 mil servidores ativos e que desses apenas cerca de 1 mil são concursados (Foto:Rodrigo Pinheiro/Agência Pará)

Nesta sexta-feira, 09 de fevereiro, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio do Promotor de Justiça de Canaã dos Carajás, Emerson Oliveira, notificou a gestão municipal sobre as providências para realização de concurso público no município.

O MPPA levou em conta que a Prefeitura de Canaã dos Carajás que foi descumprido o cronograma apresentado e a promessa de que o certame seria realizado em 2023. Conforme levantamentos, até 2023, haviam mais de 4 mil servidores ativos e que desses apenas cerca de 1 mil são concursados, ferindo regra constitucional. Além disso, o último concurso público foi realizado em 2014, ou seja, há 10 anos.

Desse modo, nos autos de procedimento administrativo foi expedido ofício requisitando as seguintes informações necessárias sobre a realização do certame: a) relação atualizada dos servidores ativos do Município; b) o dia em que cada servidor tomou posse; c) o vínculo com a Administração de cada um desses servidores (se concursado efetivo, comissionado ou contratado temporário); d) o percentual de efetivos e não efetivos (estes últimos abrangidos todos com vínculo precário, como comissionados contratados e temporários).

A Promotoria de Justiça solicita que as informações técnicas sejam enviadas em até 20 dias úteis. Ademais, no contexto do procedimento administrativo, oficiou-se ao Município solicitando reunião para tratar sobre o concurso público, com data prevista de 08 de março de 2024.

Fonte: Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/02/2024/14:42:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...