Concurso Bombeiro PA: governo anuncia edital com 405 vagas

(Foto:Reprodução) – Um novo concurso para o Corpo de Bombeiros do Pará (concurso Bombeiro PA) foi anunciado pelo governador do estado, Helder Barbalho, na última terça-feira (23/2).

O anúncio ocorreu durante a entrega de novas viaturas e equipamentos para a corporação. De acordo com Helder Barbalho, o novo edital terá a oferta de 405 vagas.

“Pessoas avançaram no seu direito compulsório de ir a reserva. Este Estado cresce, a população aumenta e junto precisa que as tropas também se equiparem proporcionalmente a ampliação populacional. Nós deveremos lançar nos próximos dias o edital de licitação para o concurso, incialmente, com 405 novas vagas para o Corpo de Bombeiros do Pará”, pontuou

A realização do novo concurso já estava prevista no anúncio dos editais da Secretaria de Planejamento do estado, que também confirmou a realização de 19 outros certames em diversas áreas e carreiras. Aqui!

O último edital para o Corpo de Bombeiros do estado foi publicado em novembro 2015 pela Consulplan. As provas foram aplicadas em 2016. Os salários ofertados eram de até R$ 5.469,59 .

Foram ofertadas 330 vagas divididas da seguinte forma: 300 para Praças e 30 para Oficiais. A remuneração variou entre R$ 2.521,60 e R$ 5.469,59. Os candidatos foram avaliados em quatro etapas:

Provas Objetiva e Discursiva

Exame Médico

Teste de Aptidão Física

Exame Psicotécnico

Concurso PA: editais com banca em definição

A Secretaria de Planejamento do estado do Pará (SEPLAD) divulgou o nome das bancas organizadoras interessadas em planejar e executar a publicação dos quatro editais de concursos públicos autorizados pelo governo (concurso PA).

No total, são 7 empresas interessadas em organizar os certames que somam 96 vagas de níveis médio e superior. De acordo com a Seplad, foram recebidos envelopes das seguintes bancas:

Instituto AOCP

Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec)

Instituto Vicente Nelson (Ivin)

Fundação Cetap

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC)

Consultoria e Planejamento em Administração Pública (Consulplan)

Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades)

Os certames deverão ter edital publicado no segundo semestre de 2021, conforme o anunciado pela própria Seplad (concurso PA). As oportunidades se dividem entre os seguintes órgãos:

Procuradoria Geral do Estado (concurso PGE PA)

Auditoria Geral do Estado (concurso AGE PA)

Junta Comercial do Pará (concurso JUCEPA)

Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (concurso Seplad)

Veja todos os detalhes aqui!

Resumo do concurso

Situação: Anunciado

Vagas: 405

Escolaridade: a definir

Cargos: a definir

Salários: iniciais de até R$ 5.469,59

Último edital

