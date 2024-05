Sefa apreende 30 toneladas de açaí em São Francisco do Pará

A mercadoria estava com nota fiscal adulterada. | (Foto: Divulgação/Sefa)

Na última sexta-feira (10), equipes da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu 30 toneladas de açaí congelado em um caminhão que transportava a carga de forma irregular.

Afiscalização nas estradas do Pará são feitas diariamente por diversas equipes do Governo do Estado e muitas e apreensões geram consequências legais.

Em operação itinerante, fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), lotados na Coordenação de mercadorias em trânsito, apreenderam 30 toneladas de açaí congelado na última sexta-feira (10).

A apreensão ocorreu em um desvio de rota próximo ao posto fiscal do município de São Francisco do Pará, no nordeste paraense, após a equipe de fiscalização flagrar o caminhão transportando a carga com documentação irregular.

“O documento fiscal apresentado informava que a carga vinha de Manaus (AM) para Benevides, no Pará, o que configura quebra de trânsito, que é quando o documento fiscal aponta um local de destino e a carga fica em outro local”, explicou o coordenador da unidade, Volnandes Pereira.

A mercadoria foi avaliada em R$ 150 mil. Os fiscais lavraram o Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 50 mil, referente a ICMS e multa. Após o pagamento, a mercadoria foi liberada.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2024/12:26:41

