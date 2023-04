Sefa apreende meia tonelada de carne transportada sem nota e refrigeração adequada no PA

Sefa apreende meia tonelada de carne sendo transportada irregularmente em Tomé-Açú, no Pará — Foto: Reprodução / Sefa

Apreensão foi na PA-451 em Tomé-Açú, nordeste do estado.

Fiscais agropecuários, com apoio da Polícia Militar, apreenderam meia tonelada de carne sendo transportada de forma inadequada e em veículo sem refrigeração apropriada, sem nota fiscal. A apreensão foi na rodovia estadual PA-451, em Tomé-Açú, no nordeste do estado.

Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), a diminuição do risco à saúde é uma das funções da fiscalização.

“Durante a atuação dos fiscais, além de garantir que o alimento seja inspecionado, é necessário avaliar se está armazenado de forma correta, para que possamos evitar danos à saúde”, afirma a gerente de inspeção animal, Adriele Cardoso.

A Sefa informou que o produto foi apreendido e o condutor encaminhado à Delegacia, onde foi registrado boletim de ocorrência. A carga foi considerada imprópria e destruída, após os procedimentos sanitários pelos agentes.

A fiscal Cardoso explica que o “emprego e manutenção da cadeia do frio são essenciais para a conservação de carnes in natura, já que essas possuem características de predisposição ao crescimento microbiano e deterioração”.

“A temperatura é um ponto crítico de controle, afetando diretamente a inocuidade da carne, quando a cadeia de frio se quebra o consumidor pode ser lesado pela má qualidade desta, proporcionando a imposição de um alimento inseguro”, conclui.

A Adepará ressaltou que são considerados impróprios para o consumo qualquer produto de origem animal que não apresentar os selos de inspeção sanitária garantindo a qualidade do produto, concedidos pela Adepará e outras instituições oficiais de inspeção.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 Pará — Belém em 10/04/2023/17:56:20

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...