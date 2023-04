Trabalhadores transportados em ônibus de empresa de óleo de palma sofrem acidente, no Pará

(Foto:Redes sociais) – O acidente ocorreu no km 50 da rodovia estadual. Quatro pessoas foram encaminhadas para atendimento médico.

Após acidente, trabalhadores filmam tentativa de sair do veículo

Trabalhadores de uma empresa produtora de óleo de palma no Pará sofreram um acidente na PA-150, próximo à Vila Boa Esperança, na cidade de Moju, no Pará, na manhã do domingo de Páscoa (9). O ônibus que transportava os funcionários tombou e acabou saindo da pista. Quatro pessoas foram encaminhadas para atendimento médico.

O acidente ocorreu no km 50 da rodovia estadual, de acordo com informações da Polícia Militar, que prestou apoio aos feridos.

A Agropalma confirmou o acidente e informou que o motorista perdeu o controle do veículo ao desviar de um dos buracos da via. Segundo a empresa, não houve feridos graves e todos os passageiros estão bem. Não foi informado quantos passageiros havia no veículo.

A companhia informou ainda que irá reforçar a conscientização sobre direção defensiva nas estradas, juntamente com a equipe de segurança do trabalho, haja vista a quantidade de buracos que surgiram na rodovia após as fortes chuvas que atingiram a região.

A empresa lamentou o ocorrido o e disse que está fornecendo o suporte necessário aos envolvidos.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações g1 Pará — Belém em 10/04/2023/18:11:42

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...