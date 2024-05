Sindsaúde-PA e Sespa avançam em negociações sobre o PCCR da Saúde no Pará

Os coordenadores do Sindsaúde-PA, Miriam Andrade e Ribamar Santos. (Fotoe: divulgação)



O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará (Sindsaúde-PA) e representantes da Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa-PA) reuniram-se nesta terça-feira (7) para discutir a elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos profissionais da saúde. O encontro contou com a presença dos coordenadores do Sindsaúde-PA, Miriam Andrade (Políticas Sindicais), e Ribamar Santos (Relações de Trabalho), que incansavelmente têm defendido os direitos da categoria.

“Hoje nós demos início à primeira reunião, de forma oficial, do Grupo de Trabalho criado para a elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos trabalhadores e trabalhadoras da Saúde. Este é um plano unificado para todos os servidores e servidoras do estado do Pará da área da saúde pública. Cabe ressaltar que esta foi uma reunião oficial. No entanto, a gente já vem fazendo essa discussão há meses. A nossa meta é dar celeridade ao andamento dos trabalhos para que este plano seja apresentado ao governo para aprovação ainda neste semestre”, enfatizou Ribamar Santos.

Ele também acrescentou: “Já tem um esboço do plano, quase concluído e que vai ser ajustado com a participação dos técnicos das vinculadas, que são os hospitais, como a Fundação Santa Casa, o Hospital Ophir Loyola, o Hemopa, Hospital de Clínicas. Eles fazem parte do GT e vão contribuir com informações técnicas da estrutura e funcionamento de cada instituição”.

Durante a reunião, ficou estabelecido um cronograma de trabalho visando à conclusão do plano. Ribamar Santos detalhou: “Definimos um cronograma de trabalho: do dia 20 a 27 de maio em dias alternados. Temos reunião dia 20, 23 e 27 de maio, para concluirmos alguns ajustes do plano, correção redacional, enfim, um trabalho mais de natureza técnica que vai ser realizado nessas três reuniões subsequentes que vão ocorrer no mês de maio”.

Para a coordenadora Miriam Andrade, “o encontro reflete o compromisso incansável do Sindsaúde-PA em buscar soluções para melhorar as condições de trabalho e valorizar os profissionais que atuam na linha de frente do sistema de saúde do estado”. “O Sindsaúde-PA reitera seu compromisso em garantir que os interesses e direitos dos trabalhadores sejam integralmente representados e defendidos durante todo o processo de elaboração e implementação do PCCR”, pontuou Miriam Andrade.





Fonte:Ascom Sindsaúde-PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2024/15:14:03

