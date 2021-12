Pará vai exigir comprovante de vacinação em todos os locais

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A comprovação da vacinação será feita pela apresentação do cartão de vacinação, por certificado emitido pelo Ministério da Saúde ou pelo aplicativo “Conecte SUS”, associado ao documento de identidade oficial com foto.

Só serão autorizados pelo Governo do Pará, eventos de comemoração do Réveillon nos municípios que tiverem 70% ou mais de cobertura vacinal de segunda dose de sua população.

Uma terceira rodada do Renda Pará será realizada apenas para beneficiários do Bolsa Família que estiverem vacinados. Um investimento de mais de R$ 100 milhões para estimular a vacinação.

A única restrição agora é a obrigatoriedade do comprovante de vacinação para entrada em estabelecimentos, independentemente do número de pessoas e da capacidade de lotação em shows, casas noturnas e boates; cinemas, teatros, clubes, bares, restaurantes, academias de ginástica e afins e equipamentos turísticos.

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou na manhã desta sexta-feira (3), a atualização das restrições contra a Covid-19 no estado e o início da campanha de políticas públicas de incentivo à vacinação.

