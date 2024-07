Vídeo: atentados deixam quatro mortos e três feridos no Pará

Dois atentados deixaram saldo de quatro mortes em Jacundá, sudeste do Pará | Foto: Reprodução

Tragédia em Jacundá: 4 mortos e 3 feridos, incluindo uma criança, em atentados nos bairros Alto Paraíso e Residencial Arraias.

Quatro pessoas foram assassinadas e outras três ficaram feridas na noite deste domingo (7), em Jacundá, no sudeste do Pará. Entre as vítimas está uma criança de apenas 5 anos.

As mortes ocorreram em dois atentados, entre 18h40 e 19h30, nos bairros Alto Paraíso e próximo à ponte sobre o igarapé Sabiá, na entrada do Residencial Arraias.

No primeiro atentado, as vítimas foram Patrick Lohrann e Gabriele Milhomem. Amanda Vitória da Silva Mendonça também foi baleada e estava internada no Hospital Regional de Tucuruí até a noite de domingo (7).

O segundo atentado aconteceu em um bar ao lado da ponte sobre o igarapé Sabiá, resultando nas mortes de Marcelo de Castro Souza e Jocivan Sales dos Santos. Cleilson Carreiro Rodrigues e uma menina de 5 anos ficaram feridos.

Guarnições da Polícia Militar estiveram no local coletando as primeiras informações sobre os crimes e preservando as cenas até a chegada da equipe da Polícia Científica do Pará.

Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal de Marabá, onde passam por necropsia.

A Polícia Civil está investigando o caso para saber a motivação, autoria e se os crimes tem relação. Quem tiver informações que possam levar aos acusados pode entrar em contato pelo telefone (94) 3312-3350 ou pelo Disque Denúncia, através do número 181.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/07/2024/15:33:50

