Seis pessoas são presas acusadas de roubar mais de R$ 7 milhões em minérios da Vale

Foto: Reprodução-A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (26) seis pessoas acusados de roubar minério de cobre e ouro da mineradora Vale, em Parauapebas, sudeste do Pará. A quadrilha subtraiu cargas de minério de cobre e ouro avaliadas em 600 mil reais, gerando um prejuízo de mais de 7 milhões de reais à Vale.

Segundo as investigações, os criminosos estavam agindo desde janeiro deste ano, roubando minérios da Vale no sudeste do estado. A ação criminosa contava com a participação de funcionários da empresa, dono de chácara, donos e operadores de máquinas, e motoristas de caminhão que faziam o transporte do minério.

Segundo a equipe comandada pelo delegado Gabriel Henrique Costa, titular da Seccional Urbana de Parauapebas, três pessoas estão foragidas, sendo que uma delas é conhecida como o “Portuga”. Ele é apontado pelas investigações como sendo o chefe da organização criminosa. O Portuga era quem contratava os demais membros da quadrilha e realizava o pagamento pelo serviço realizado.

Com informações G1/PA

