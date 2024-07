Seleção Brasileira empata e garante vaga; veja os duelos das quartas de final

Brasil empata com a Colômbia na Copa América (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Com gol de Raphinha, Seleção Brasileira fica apenas no empate com a Colômbia em partida da última rodada da fase de grupos da Copa América

A Seleção Brasileira empatou com a Colômbia por 1 a 1 nesta terça-feira (2), pela última rodada da fase de grupos da Copa América. O resultado deixou a equipe no segundo lugar do Grupo D. Com isso, o Brasil enfrentará o Uruguai nas quartas de final.

Seleção Brasileira em campo

Confira, portanto, os duelos das quartas de final da Copa América:

* 04/07, quinta, 22h – Argentina x Equador

*05/07, sexta, 22h – Venezuela x Canadá

* 06/07, sábado, 19h – Panamá x Colômbia

*06/07, sábado, 22h – Uruguai x Brasil

Como foi Brasil x Colômbia

A Seleção Brasileira entrou em campo com Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Rodrygo.

O Brasil iniciou o jogo contra uma Colômbia invicta, propondo as ações, e logo aos 11 minutos do primeiro tempo, Raphinha fez golaço de falta. Confira:

Buscamos en el diccionario la definición de "ponerla en el ángulo"… Nos salió esto. pic.twitter.com/5WYQPB0Shs — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 3, 2024

Apesar disso, Daniel Muñoz anotou para a Colômbia aos 47, após jogada de James Rodriguez. Veja:

Daniel Muñoz y el empate cafetero 🇨🇴 pic.twitter.com/4XvptsZ6fs — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 3, 2024

Os minutos iniciais da segunda etapa foram de domínio colombiano; após os 20 minutos da etapa complementar, a Seleção Brasileira conseguiu equilibrar a partida.

Apesar das substituições de Lucas Paquetá por Andreas Pereira, Rodrygo por Savinho, e João Gomes por Éderson, o Brasil não criou novidades e portanto, não balançou mais as redes também.

Fonte: RIC.COM.BR e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2024/06:31:37

