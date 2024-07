Bolsonaro é recebido com protesto de agricultores familiares e fica parado no trânsito em Parauapebas-PÁ

(Foto:Reprodução/Terra) – PA: Bolsonaro é recebido com protesto de agricultores familiares e fica parado no trânsito

Rodovia foi bloqueada em protesto à chegada do Bolsonaro em Parauapebas; após barreira, ele foi celebrado por multidão de apoiadores

Agricultores familiares fecharam a rodovia estadual PA 275, em Parauapebas, no Pará, em protesto à chegada de Jair Bolsonaro (PL) na cidade. O ex-presidente, que estava na via, ficou parado no trânsito por causa do ato na manhã desta terça-feira, 2. Após o bloqueio, ele foi recebido por uma multidão de apoiadores.

O protesto foi promovido pela Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (Fetraf). Segundo nota, publicada nas redes sociais da federação, o ato foi uma resposta “ao descaso que o ex-governo Bolsonaro teve em relação à agricultura familiar no Pará”, por ter fechado o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e não ter dado sequência à reforma agrária no estado.

“Foi um ‘boas-vindas’ ao ex-presidente de forma simbólica e crítica, ressaltando a importância de políticas públicas que realmente atendam às necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras do campo”, complementou a Fetraf.

A situação foi comentada por Fabio Wajngarten, assessor e advogado de Bolsonaro, no X, antigo Twitter. Para ele, o protesto, que “impediu o livre trânsito da população”, é “o verdadeiro ato antidemocrático”.

O deputado federal Helio Lopes (PL) também reclamou do ato em suas redes sociais e publicou uma foto do ex-presidente parado no bloqueio. Fora do carro que estava, Bolsonaro aparece com uma camisa da Seleção Brasileira, verde e amarela, mexendo no celular. Atrás dele, diversos outros veículos também estavam no aguardo da liberação da via.

No último dia 30, Jair Bolsonaro esteve em Belém. Desde então, segue viagem pelo Pará, passando por outras cidades da região como São Geraldo do Araguaia, Marabá, Eldorado do Carajás e, agora, Parauapebas.

– Eldorado do Carajás / PA.

– Parada para uma Mega-sena.

https://twitter.com/i/status/1808132994604880372

