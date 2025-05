Sema-NP apreende redes de pesca predatória durante fiscalização no Rio Jamanxim

Foto: Jornal Folha do Progresso | A Semma (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) apreende redes de pesca, no rio jamanxim para combater a pesca predatória e proteger a fauna aquática. A fiscalização fluvial e a apreensão de petrechos de pesca como redes e tarrafas são medidas comuns para garantir a preservação dos recursos pesqueiros.

A apreensão ocorreu no limite proibido da pesca no rio jamanxim.

A equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema-NP), apreendeu na tarde desta sexta-feira, 9 de maio de 2025, redes usadas para a pesca predatória durante patrulhamento fluvial nos Rio Jamanxim em Novo Progresso (PA).

Os agentes ambientais estão em campo fiscalizando a pesca ilegal e realizando o trabalho preventivo, por terra e água, como forma de orientar os pescadores e evitar a pesca predatória no rio jamanxim. Os infratores, ao perceberem a aproximação da equipe, ficaram parados e não impediram a apreensão dos seus petrechos de pesca.

Todos os materiais apreendidos durante as operações foram encaminhados para o depósito da Sema-NP.

Veja vídeo:

Canal de denúncia

A Sema-NP atende denúncias da população contra crimes ambientais e pescas predatórias pela Ouvidoria, no telefone WhatsApp (93) 98122-3620 e em sua SEDE em Novo Progresso.

Ações de Fiscalização

A Sema realiza operações de fiscalização em rios para identificar e combater a pesca ilegal, incluindo a apreensão de redes, tarrafas e outras armadilhas de pesca.

Período de Defeso

A piracema é um período em que a pesca é proibida em alguns rios para proteger os peixes que migram para reprodução.

Redes Ilegais

A utilização de redes com malhas menores do que o permitido (malhas predatórias) é considerada pesca ilegal e é alvo de fiscalização da Sema.

Denúncias

O cidadão pode denunciar a pesca ilegal à Sema, através dos canais de atendimento da secretaria.

Objetivo

A principal função da Sema é garantir a proteção dos recursos naturais, incluindo a fauna aquática, combatendo a pesca predatória e outros crimes ambientais.

Quem se deparar com algum crime ambiental também pode denunciar por meio do contato da Polícia Militar 190.

Fonte:Jornal Folha do Progresso em 09/05/2025

