PM do Pará homenageia policiais militares em evento alusivo aos Dia das Mães

(Foto: Divulgação) – Com participação crescente, mulheres já representam 30% dos aprovados nos concursos da PMPA e ganham reconhecimento pela dedicação das mulheres que conciliam a maternidade com a missão de servir à sociedade

Há dez anos servindo na Polícia Militar do Pará, a cabo Larissa Gaia é também mãe do pequeno Carlos Gabriel, de sete anos. Na manhã desta quinta-feira (8), ela foi uma das homenageadas no evento alusivo ao Dia das Mães realizado pela corporação, e falou sobre os desafios e a força de conciliar a maternidade com a vida militar.

“Pra mim é um reconhecimento muito grande, porque ser mãe e policial militar é como se fosse um sacerdócio. É um sacrifício todos os dias deixar nosso filho em casa, ir para o combate, para o policiamento ostensivo. Vamos ao trabalho com o coração apertado, mas sempre buscando dar o nosso melhor pela sociedade e pela instituição”, disse Larissa, com orgulho. “Ser reconhecida também é importante para os nossos filhos, porque eles nos veem como heroínas. Meu filho tem muito orgulho de mim, e quero honrar essa farda e o amor dele.”

A celebração ocorreu no Comando Geral da PM, em Belém, e reuniu dezenas de mulheres militares. Entre elas, a capitã Jéssica Jodan, com 11 anos de serviço e mãe de uma menina de quatro anos. “É um momento especial. A gente aproveita para rever colegas e refletir sobre o nosso papel na corporação. Foi uma manhã alegre, com palavras de fé, carinho e reconhecimento. Me senti muito prestigiada”, destacou.

O comandante-geral da PMPA, coronel Dilson Júnior, também prestou homenagem às mães da corporação, reconhecendo o esforço diário das mulheres que atuam com firmeza e empatia. “Boas filhas, com certeza, serão boas mães. A missão de ser mãe já é grande por si só, e ser mãe dentro da nossa profissão é uma missão ainda mais nobre. Parabéns a todas vocês que protegem e também cuidam com amor”, declarou o comandante.

Ele também destacou o avanço da participação feminina na instituição. Atualmente, cerca de 10% do efetivo da Polícia Militar do Pará é composto por mulheres, mas esse cenário está em mudança. “Nos concursos mais recentes o curso de formação de oficiais (CFO) e de praças (CFP), aproximadamente 30% dos aprovados são mulheres. Isso mostra uma mudança significativa e positiva. A mulher traz consigo um sentimento de empatia, sensibilidade e doçura, com a firmeza que é inerente à nossa profissão. Esse olhar feminino qualifica ainda mais nosso trabalho”, afirmou o Coronel.

A programação contou com sorteio de brindes, mensagens de fé, momentos de descontração e agradecimento às mães militares nos 144 municípios do estado. A cerimônia reforçou o compromisso da Polícia Militar do Pará com a valorização das mulheres que atuam com coragem e dedicação, dentro e fora da farda.

