Sergio Marone assume ser ecossexual; o que significa o termo?

O ator se considera ecossexual por se identificar e manter relação de amor genuíno com o planeta, não havendo atração física

O ator Sergio Marone, 42, revelou ser ecossexual em entrevista ao portal Terra. “Eu acho tão sexy quem tem consciência, quem tem responsabilidade com nosso planeta, não tem nada que me tire mais o tesão de que alguém que joga lixo no chão, que não recicla em casa, que é uma coisa tão básica”.

AFINAL, O QUE SIGNIFICA O TERMO ECOSSEXUALIDADE?

É uma fusão entre ambientalismo e sexualidade, focando sempre no amor pelo planeta. Refere-se a práticas diárias de sustentabilidade até sexo e cerimônias de casamento com elementos da natureza como as árvores.

O termo ecossexual foi definido pela primeira vez por Elizabeth Stephens e Annie Sprinkle, que afirmam ter se casado com a Terra e 2008 e dizem ser “artistas ecossexuais apaixonadas”. Juntas criaram um manifesto.

O que diz o Manifesto Ecossexual? “A Terra é nossa amante. Estamos louca, passional e ferozmente apaixonados e agradecemos esta relação todos os dias. Com o objetivo de criar uma relação mutua e sustentavel com a erra, colaboramos com a natureza. Tratamos a Terra com amabilidade, respeito e afeto.”

Quem pode ser ecossexual? “Para alguns de nós, ser ecossexual é uma identidade (sexual) primária, enquanto para outros não é. Podem ser LGBTQI, heterossexual, assexual e outros”

No caso de Marone, o ator se considera ecossexual por se identificar e manter relação de amor genuíno com o planeta, não havendo atração física.

“De primeira também achei que tinha a ver com atração física , mas não, é sobre se reconectar com a natureza. É justamente ter uma identificação com esse paraíso e tudo que ele nos proporciona”, disse Marone ao portal Terra.

Fonte: POR FOLHAPRESS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/20:23:19

