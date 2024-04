Servidor público é preso após furto de centrais de ar-condicionado, no Pará

Aparelhos de ar-condicionado foram recuperados após o furto. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Itens foram furtados de galpão da Secretaria de Educação de Augusto Corrêa, no nordeste do estado.

Um servidor público foi preso em flagrante por furto de cinco centrais de ar-condicionado que estavam em um galpão da Secretaria de Educação de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará.

A Polícia Militar (PM) foi responsável por recuperar todos os itens na última semana. De acordo com as investigações, o homem, que trabalhava na secretaria, deve responder por peculato — quando um funcionário público usa o cargo para cometer crimes.

Segundo os agentes, o material recuperado foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde o caso é investigado. Por lá, a polícia tenta identificar se existem outros funcionários envolvidos na ocorrência.

Em nota, a prefeitura de Augusto Corrêa informou que auxilia as investigações e que instaurou um processo administrativo para apurar a responsabilidade de servidores no furto dos aparelhos.

