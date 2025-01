Servidora da prefeitura é morta com golpes de martelo no ES; companheiro é o principal suspeito

Foto: Reprodução | Servidora de prefeitura é morta com golpes de martelo no ES e companheiro é principal suspeito

Damiana Aparecida dos Santos 50 anos foi encontrada morta em um sítio do companheiro em Marechal Floriano na Região Serrana do Espírito Santo.

Uma mulher foi espancada até a morte com golpes de martelo em Marechal Floriano na Região Serrana do Espírito Santo.

Segundo Boletim de Ocorrência da Polícia Militar um advogado conhecido pela família do companheiro de Damiana Aparecida dos Santos de 50 anos ligou e informou para a polícia o crime e apontou onde estava o corpo da vítima.

O homem que tem 42 anos é o principal suspeito de ter cometido o crime, na manhã de domingo (19),

A mulher foi encontrada morta por volta das 10h30 dentro do sítio do companheiro na região de Suído de Baixo.

O corpo estava caído no chão de um quarto coberto com um lençol.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e confirmou o óbito no local.

Os peritos também encontraram no corpo da vítima sinais de espancamento e de relações sexuais.

Ele foi preso na tarde desta terça-feira (20).

Leandro Kuster 42 anos se apresentou na delegacia do município por volta de 16h, com o advogado.

O Poder Judiciário expediu o mandado de prisão preventiva nesta segunda-feira antes do suspeito se apresentar na delegacia.

Leandro foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), em Viana na Grande Vitória.

Fonte: Notícias Guariba e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/01/2025/18:11:18

