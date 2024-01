Servidora municipal de São Domingos do Capim é morta a facadas pelo companheiro

Joselan Lopes do Nascimento, o suspeito de ter cometido o crime, também morreu.

Fátima de Jesus Moreira da Paixão foi encontrada morta no banheiro da casa dela, na noite de domingo (14), no bairro Nazaré, em São Domingos do Capim, no nordeste do Pará. O suspeito de cometer o feminicídio é Joselan Lopes do Nascimento, companheiro da vítima. Ele foi encontrado morto perto de uma torre de telefonia da cidade. A suspeita das autoridades é de que o homem tenha matado a mulher a facadas e depois tirado a própria vida.

Segundo registro policial do caso, o filho de Fátima foi até a imóvel e encontrou a mãe morta, por volta das 22h de domingo (14), com vários golpes de arma branca na região do peito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte da mulher.

O filho da vítima, ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, disse às autoridades que uma hora antes tinha visto Fátima e Joselan sentados em uma mesa e conversando. Antes de localizar a mãe morta, ele avistou a motocicleta do suspeito no local do crime. As autoridades levantaram a hipótese de que Joselan teria fugido a pé pelos fundos da casa.

Na madrugada desta segunda-feira (15), em rondas para localizá-lo, uma guarnição da Polícia Militar encontrou o corpo do suspeito perto de uma torre de telefone no município. Para as autoridades, houve um desentendimento entre o casal, Joselan assassinou a companheira e após o crime, fugiu.

Fátima era servidora municipal de São Domingos do Capim. Em nota, a prefeitura da cidade lamentou a morte dela. “Que Deus em sua infinita misericórdia possa consolar seus amigos e familiares. Descanse em paz.”

Conforme o BO, Joselan tinha um histórico de violência doméstica e já tinha tentado matar uma outra namorada. Uma fonte da polícia disse à reportagem que Fátima e o companheiro tinham ido a delegacia de São Domingos do Capim por conta de desentendimento entre os dois. Na ocasião, as autoridades teriam orientado ela a realizar os procedimentos legais, mas ela teria preferido não registrar nada oficial.

Em nota, a Polícia Civil informou que “equipes da delegacia de São Domingos do Capim solicitaram perícias estão ouvindo testemunhas para apurar o caso de feminicídio. O suspeito, que era companheiro da vítima, se matou em seguida.”

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2024/14:53:07

