Vereador pretende criar em Santarém o “Dia Municipal do Nordestino”

(Foto:Reprodução) – O vereador Aguinaldo Promissória, do município de Santarém, no Oeste do Pará, apresentou projeto na Câmara Municipal que “dispõe sobre a comemoração em homenagem ao ‘dia municipal do nordestino’ – através de uma sessão especial no plenário da câmara municipal de Santarém”.

No projeto fica instituído no Município de Santarém a comemoração em homenagem ao “Dia Municipal do Nordestino”, a realizar-se a cada ano, no dia 8 do mês de outubro. (A informação é do Portal Tapajós Noticias).

A comemoração de que trata esta lei consistirá na realização de uma Sessão Especial, na Câmara Municipal de Santarém, com fulcro do Poder Executivo substanciado pelas atividades que englobam, músicas, danças, exposições e homenagens oficiais no Plenário do Palácio Tapajós.

Para realização do dia comemorativo, no âmbito do Poder Legislativo, cada parlamentar com assento na casa, indicará um nordestino radicado em Santarém e/ou seu descendente, que contribuiu para o desenvolvimento municipal, para ser homenageado com o TÍTULO DE GRATIDÃO DE MÉRITO.

O projeto foi protocolado nesse mês de dezembro e segue para análise das comissões da casa legislativa, antes de ser apresentado para votação no plenário.

Jornal Folha do Progresso em 27/12/2021 15:08:22

