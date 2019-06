Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Fotos:WhatsApp) – Servidores da Saúde paralisam para cobrar melhorias para categoria em Novo Progresso Profissionais se concentraram na Prefeitura Municipal (Foto: WhatsApp) Enfermeiros e profissionais da rede municipal de Saúde de Novo Progresso paralisaram nesta terça-feira(04) , em advertência , segundo eles, aguardam o cumprimento do novo PCCR [ Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração ] , e querem receber o retroativo que é direito dos servidores junto a rede municipal de saúde. O ato é para reivindicar reajuste salarial , melhores condições de trabalho em hospitais e um novo concurso publico para preencher as vagas dos contratados que segundo eles soma 70% na rede municipal e saúde em Novo Progresso. O movimento se concentrou em frente ao Prédio da Prefeitura municipal em Novo Progresso. A prefeitura recebeu a pauta de solicitações da categoria e adiantou que o percentual de reajuste proposto pelos profissionais não será concedido em função de indisponibilidade financeira da pasta. O Sindicato de Trabalhadores da Saúde de Novo Progresso informou que a categoria acumula perdas salariais desde os últimos 8 anos.

