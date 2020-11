Servidores estaduais receberão última parcela do 13º salário em novembro

Pagamentos foram adiantados este ano (Foto:Bruno Cecim / Agência Pará)

Valores virão junto com os salários de novembro

O Governo do Pará também vai adiantar o pagamento da segunda parcela do 13º salário de servidores ativos e inativos. Com a primeira parcela paga no início de outubro, no período da Festividade do Círio de Nazaré, a segunda já estará na conta nos dias 26, 27 e 30 de novembro, junto com os salários do mês de novembro.

O pagamento antecipado da segunda parcela do 13º vai injetar mais de R$ 1 bilhão na economia paraense, principalmente no setor do comércio, e beneficiará 104.440 servidores ativos e pensionistas especiais – Seplad, e 48 mil servidores inativos e pensionistas.

Veja o calendário de pagamento do 13º salário:

Dia 26 (quinta-feira) – Auditoria-Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-Governadoria, Procuradoria-Geral, Sedap, Sectet, Seplad, Sefa, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, NGTM, NEPMV, NGPR e NAC, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Seap, Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Fundação Santa Casa, Adepará, Arcon, Asipag, Codec, Ceasa, Cohab, CPC Renato Chaves, Detran, Emater, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Imetropara, Iasep, Igeprev, IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Fundação Parapaz.

Dia 27 (sexta-feira) – Seduc (capital e interior).

Dia 30 (segunda-feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/Seplad.

Confira o calendário de pagamento dos salários de novembro:

Dia 25 (quarta-feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/Seplad.

Dia 26 (quinta-feira) – Auditoria-Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-Governadoria, Procuradoria-Geral, Sedap, Sectet, Seplad, Sefa, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, NGTM, NEPMV, NGPR e NAC, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Seap, Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Fundação Santa Casa, Adepará, Arcon, Asipag, Codec, Ceasa, Cohab, CPC Renato Chaves, Detran, Emater, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Imetropara, Iasep, Igeprev, IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Fundação Parapaz.

Dia 27 (sexta-feira) – Seduc (capital e interior).

